بسبب سلالة (كورونا) الجديدة.. نتنياهو ينوي إغلاق الأجواء الإسرائيلية أمام الرحلات من الخارج



وأوضح أنه من الصواب إقفال مطار "بن غوريون" الدولي إلى حين اتضاح الصورة حيال هذه الطفرة.



وفي مستهل جلسة (كابينت كورونا)، رأى نتنياهو أنه يتعين عزل ركاب الطائرات التي ستحط في إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ومن جهتها أعربت وزيرة المواصلات، ميري ريغف عن معارضتها لإغلاق مطار بن غوريون.



ويدفع نتنياهو ووزير الصحة، يولي ادلشتين، إلى تبني قرار في (كابينت) يقضي بمنع دخول القادمين من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا إلى إسرائيل وعلى الفور.





وفرض حجر صحي على القادمين من هذه الدول في فنادق خاصة بمرضى (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يجب إغلاق أجواء إسرائيل كلياً، ما عدا الرحلات الجوية الاستثنائية، في ظل اكتشاف الطفرة الجينية الجديدة للفيروس.