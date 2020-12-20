وزير الحكم المحلي يفتتح مجموعة مشاريع طرق داخلية في مدينة بيتونيا

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رام الله - دنيا الوطن

افتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مجموعة مشاريع طرق داخلية في مدينة بيتونيا، بدعم من شركات القطاع الخاص وبالشراكة مع البلدية.



وبلغت أطوال الطرق التي تم افتتاحها قرابة 2.5كم، بتكلفة اجمالية 1.8 مليون شيكل، بتمويل من شركات دار الشفاء للصناعات، وشركة صرصور، وشركة يونيبال، وبمساهمة من البلدية.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير للبلدية اليوم الأحد، التقى خلالها رئيس البلدية ربحي دولة، وأعضاء المجلس البلدي، الذين شاركوا في افتتاح المشاريع بحضور ممثلين عن الشركات الداعمة.



بدوره، بارك الصالح لأهالي المدينة افتتاح مثل هذه المشاريع التي من شأنها تحسين واقع الطرق في المدينة.



وأشاد الصالح بالشراكة الايجابية والبناءة بين القطاع الخاص والبلدية والتي تشجع عليها الوزارة وتدعمها من أجل تحقيق المساهمة الفاعلةبين جميع الاطرافل تنفيذ مشاريع تطويرية تنموية تحقق المنفعة العامة للجميع.



من جهته، شكر دولة شركات القطاع الخاص على دعمهم للبلدية ومساعدتها في التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنينوالنهوض بواقع المدينة.