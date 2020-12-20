شؤون فلسطينية

هنية: نتطلع بأن تواصل دولة قطر أدوارها الكبيرة بدعم صمود شعبنا

هنية: نتطلع بأن تواصل دولة قطر أدوارها الكبيرة بدعم صمود شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني.

وقال هنية في البرقية: "إنه ليطيب لنا في حركة "حماس" بفلسطين أن نبعث إلى سموكم أصدق مشاعر التهاني وأسمى آيات التبريك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة الذي يحتفل فيه الشعب القطري الشقيق هذا العام تحت شعار "نحمدك يا ذا العرش" حمدا لله تعالى وفخرا واعتزازا بالإنجازات والنجاحات في المجالات كافة"، بحسب ما جلاء على موقع حركة حماس (الالكتروني).

ودعا الله سبحانه أن يعيد على قطر هذه الذكرى المجيدة أميرا وحكومة وشعبنا بمزيد من التقدم والرقي ورفعة المكانة. وعبر هنية عن تقديره وشكره لمواقف دولة قطر المشرفة والتاريخية قيادة وشعبا في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة، والتخفيف من معاناة قطاع غزة المستمرة جراء الحصار الجائر والعداون الإسرائيلي، من خلال المشاريع الخيرية والإنسانية في إعادة الإعمار وتجديد المنحة المالية.

وأعرب عن تطلعاته بأن تواصل دولة قطر أدوارها الكبيرة ومواقفها السياسية والدبلوماسية الرائدة في دعم نضال وصمود الشعب الفلسطيني المشروع من أجل انتزاع حقوقه وحريته وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما عبر رئيس المكتب السياسي عن عمق الاعتزاز بأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين القطري والفلسطيني، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية والسعادة، ولدولة قطر الشقيقة وشعبها العزيز مزيدا من الازدهار والرخاء.

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