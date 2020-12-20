الصحة: تسجيل 24 حالة وفاة و1427 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة وغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 81.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وأشارت الكيلة في التقرير اليومي الخاص بتطورات تفشي فيروس (كورونا) المستجد، إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية "نابلس 2، الخليل 2، جنين 1، رام الله 2، طوباس 2، سلفيت 2، بيت لحم 1 "، إضافة إلى 12 حالة وفاة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (31)، نابلس (151)، ضواحي القدس (33)، الخليل (190)، طولكرم (77)، جنين (133)، بيت لحم (65)، سلفيت (24)، رام الله (135)، قلقيلية (15)، أريحا (13)"، قطاع غزة (560).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (24)، نابلس (88)، ضواحي القدس (0)، الخليل (192)، طولكرم (103)، جنين (227)، بيت لحم (165)، سلفيت (37)، رام الله (107)، قلقيلية (90)، أريحا (7)"، قطاع غزة (478).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 133 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.