الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة وسط الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، كاميرات مراقبة جديدة في منطقة تل الرميدة وسط الخليل.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال، نصبت عدداً من كاميرات المراقبة على الشوارع، وفي محيط منازل المواطنين، في منطقة تل الرميدة، وقامت بتثبيت أبراج على أسطح بعض المنازل، تمهيداً لتركيب كاميرات عليها.



وقال سكان المنطقة: إن هذه الإجراءات، تعتبر خرقاً لخصوصيتهم وانتهاكاً لحرمات منازلهم، وتأتي ضمن محاولة الاحتلال الضغط عليهم، ودفعهم لترك منازلهم وممتلكاتهم، بهدف توسيع رقعة الاستيطان.