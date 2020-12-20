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التعليم: استخدام طلبة التوجيهي لمنصة (تيمز) يُعد رافداً للقاءات الوجاهية وليس بديلاً عنها

التعليم: استخدام طلبة التوجيهي لمنصة (تيمز) يُعد رافداً للقاءات الوجاهية وليس بديلاً عنها
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن استخدام طلبة الثانوية العامة، لمنصة (تيمز) أو غيرها من وسائل التعلم عن بعد، يُعد رافداً للقاءات الوجاهية، وليس بديلاً عنها.

وقال عواد في تصريح نشر اليوم الأحد، على صفحة وزارة التربية والتعليم العالي، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تُخصص هذه اللقاءات؛ لتمكين الطلبة من التعلم السابق فقط، وتستأنف اللقاءات الوجاهية، بعد انتهاء فترة الإغلاق والعودة للمدارس".

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