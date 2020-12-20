هيئة الأسرى: 140 أسيرا أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

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رام الله - دنيا الوطن

قال حسن عبد ربه، المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس (كورونا) للأسرى بلغ 140 إصابة، آخرهم الأسير أحمد أبو سرية من جنين"، مشيراً إلى أن مصلحة سجون الاحتلال، أغلقت قسم 18 في سجن (النقب) للاشتباه بإصابة أحد الأسرى بـ (كورونا).



وأضاف عبد ربه، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أن المجتمع الدولي، عليه مسؤولية أخلاقية، استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، بتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية تجاه حياة وصحة الأسرى، مطالباً المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل؛ لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال.