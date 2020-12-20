مجدلاني: مخصصات الأسر الفقيرة ستصرف يوم الخميس المقبل في جميع محافظات الوطن

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، أن الوزارة ستصرف مخصصات الأسر الفقيرة، المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، يوم الخميس المقبل، الموافق 24/12/2020، في جميع محافظات الوطن.



وقال مجدلاني: "إن قيمة المخصصات لهذه الدفعة، بلغت 136.151.268 شيكلاً، يستفيد منها 115 ألف أسرة، منهم 80 ألف أسرة تقريباً في قطاع غزة، بقيمة مالية بلغت 106 ملايين شيكل، وعدد المستفيدين في الضفة الغربية، ما يقارب 35 ألف أسرة بقيمة مالية بلغت 30 مليون شيكل".



وأوضح، أن نسبة مساهمة الحكومة في هذه الدفعة، بلغت 44% من إجمالي المبلغ، وأن الاتحاد الأوروبي، يساهم بنسبة 56% من إجمالي قيمة الدفعة.



وتوجه مجدلاني، بالشكر للاتحاد الأوروبي، على دعمه المتواصل لبرامج الحماية الاجتماعية، في ظل ما تواجهه دولة فلسطين من تحديات سياسية ومالية.