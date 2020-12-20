الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 10% خلال أكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
اعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الصادرات خلال شهر تشرين أول من عام 2020، ارتفعت بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 11% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 99.1 مليون دولار أمريكي.
انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين أول 2020 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين أول من عام 2020. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 60% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار أمريكي.
الواردات السلعية
ارتفعت الواردات خلال شهر تشرين أول من عام 2020 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 3% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 459.3 مليون دولار أمريكي.
سجلت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين أول 2020 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين أول من عام 2020. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.
الميزان التجاري للسلع المرصودة
أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 10% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 6% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2019، حيث بلغ العجز 360.2 مليون دولار أمريكي.
اعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الصادرات خلال شهر تشرين أول من عام 2020، ارتفعت بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 11% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 99.1 مليون دولار أمريكي.
انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين أول 2020 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين أول من عام 2020. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 60% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار أمريكي.
الواردات السلعية
ارتفعت الواردات خلال شهر تشرين أول من عام 2020 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 3% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 459.3 مليون دولار أمريكي.
سجلت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين أول 2020 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين أول من عام 2020. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.
الميزان التجاري للسلع المرصودة
أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 10% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 6% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2019، حيث بلغ العجز 360.2 مليون دولار أمريكي.
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