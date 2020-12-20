الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 10% خلال أكتوبر

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رام الله - دنيا الوطن

اعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الصادرات خلال شهر تشرين أول من عام 2020، ارتفعت بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 11% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 99.1 مليون دولار أمريكي.



انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين أول 2020 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين أول من عام 2020. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 60% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار أمريكي.



الواردات السلعية



ارتفعت الواردات خلال شهر تشرين أول من عام 2020 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 3% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 459.3 مليون دولار أمريكي.



سجلت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين أول 2020 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين أول من عام 2020. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.



الميزان التجاري للسلع المرصودة



أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 10% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 6% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2019، حيث بلغ العجز 360.2 مليون دولار أمريكي.