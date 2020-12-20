دولي

وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من (كورونا) خرجت عن السيطرة

وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من (كورونا) خرجت عن السيطرة
رام الله - دنيا الوطن
واصل وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، دفاعه عن قرار الحكومة تشديد القيود في بعض مناطق المملكة المتحدة، في ظل اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا).

وقال هانكوك، وفق ما نقلت عنه قناة (روسيا اليوم): إن تشديد القيود المفروضة لردع تفشي الفيروس في العاصمة لندن وجنوب شرقي إنجلترا، حتى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة) قبيل عيد الميلاد، جاء بسبب خروج تفشي السلالة الجديدة من السيطرة، مشدداً على ضرورة اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد، بهدف احتواء الأزمة.  

وأوضح أنه كان من واجب السلطات، اتخاذ إجراءات بعد ورود المعلومات عن السلالة الجديدة، مشيراً إلى أن وعود الحكومة بشأن تخفيف القيود خلال عطلة عيد الميلاد، ورأس السنة، جاءت قبل ظهور هذا التحدي الجديد، واضطرت الحكومة إلى التراجع عنها.

وأشار هانكوك، إلى أنه سيكون من الصعب للغاية السيطرة على تفشي السلالة الجديدة، ما لم يتم توزيع اللقاح ضد (كورونا) على نطاق واسع في البلاد.

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