إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن، اليوم الأحد، في اعتداء للمستوطنين بمنطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين، اعتدوا على الرعاة في منطقة عين الحلوة، ما أسفر عن إصابة المواطن، هلال عادل دراغمة في رأسه.



يذكر، أن المستوطنين، يلاحقون الرعاة، ويعتدون عليهم بشكل شبه يومي في الأغوار الشمالية.