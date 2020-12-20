استمرار الاتصالات بين (ليكود) و(أزرق أبيض) لتفادي الانتخابات ولا حلول في الأفق

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت قناة (كان)، أن الاتصالات لا زالت مستمرة بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض) لتفادي الانتخابات، حيث لم يتبقَ على موعد حل (كنيست) سوى ثلاثة أيام، ولا يوجد حلول بالأفق.



وقالت القناة: إنه بحسب اقتراح الحل الوسط المتبلور، يتم سن قانون يُرجئ الموعد الأخير لإقرار الموازنة العامة إلى الخامس عشر من الشهر المقبل، على أن يتم في هذا الموعد تمرير موازنة العام المقبل أيضًا.



وأشارت القناة، إلى أنه على خلفية المساعي لتفادي الذهاب إلى انتخابات، اجتمع أمس رئيس (أزرق أبيض) بيني غانتس مع جدعون ساعر، عضو حزب (ليكود) سابقًا، والذي انشق عن الحزب، وأسس حزبًا جديدًا باسم "الأمل الجديد"، ولم تتوفر تفاصيل أوفى حول مضمون الاجتماع.



وأوضحت القناة، أن مشادة كلامية، وقعت أمس، بين غانتس ووزير القضاء من حزبه، آفي نيسنكورن، حيث اتهمه غانتس بأنه غير معني بتفادي الانتخابات، إنما بالاحتفاظ بمنصبه، علمًا بأن نتنياهو، يطالب باستبداله.



وفي سياق آخر، دعا متظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس، وزير الجيش بيني غانتس إلى الذهاب لانتخابات، وعدم الوصول إلى تسوية مع نتنياهو.