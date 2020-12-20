المالية: استكمال صرف مستحقات الموظفين العموميين غدًا الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، استكمال صرف النصف المتبقي من مستحقات الموظفين العموميين، يوم غد الاثنين الموافق 21/12/2020.وقالت المالية عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): بذلك تكون الوزارة قد أوفت بسداد كامل مستحقات الموظفين، التي تراكمت خلال الاشهر من أيار/ مايو وحتى تشرين الأول/ أكتوبر.