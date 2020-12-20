تسجيل 12 حالة وفاة و560 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظات قطاع غزة

غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 12 حالة وفاة، جراء الإصابة بفيروس (كورونا)، و478 حالة تعافٍ جديدة.وأضافت الصحة، أنه تم تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 1754 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت، أن إجمالي تراكمي للمصابين 33594 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 2882 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 23452 حالة.وبينت، أن إجمالي الوفيات 260 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 347 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 238 حالة.