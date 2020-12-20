الاحتلال يعتقل شابًا من قلقيلية ويقتحم جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاباً من قلقيلية، ونصبت حاجزاً عسكرياً شمالي شرق مدينة جنين، وشنت حملت تفتيش وتخريب في محتويات المنازل.



ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب سعيد زياد أبو هنية من بلدة عزون شرق قلقيلية، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة عزون، واعتقلت الشاب أبو هنية، وصادرت سيارته الخاصة، بعد دهم منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.



وفي جنين، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حاجزاً عسكرياً على شارع جنين- الناصرة شمال شرق جنين، وداهمت محلات ومطاعم وورش مركبات، وشنت حملات تمشيط في المنطقة.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، نصبت حاجزاً عسكرياً، وأوقفت المركبات وفتشتها، واستجوبت راكبيها على شارع جنين-الناصرة، وداهمت المطاعم وورش مركبات بحثاً عن كاميرات مراقبة في الشارع.



ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل الغاز السام خلال اقتحامها المنطقة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



ورصد التقرير الدوري، الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة، ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500) حاجز، فيما بلغ عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.



وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.