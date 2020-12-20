جنين: الاحتلال يُصيب شاباً بقنبلة غاز في وجهه

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الأحد، شاب من قرية عرانة، بقنبلة غاز مسيل للدموع، أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت مصادر محلية، أن الشاب جهاد خالد أبو مراد (21 عاماً)، أصيب بقنبلة غاز في وجهه، أثناء تواجده على الشارع الالتفافي شمال شرق جنين، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، لتلقي العلاج.