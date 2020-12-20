مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلع مستوطنون، عدداً من أشتال الزيتون في منطقة خلة أبو العلا غرب قرية حارس غرب سلفيت.



وذكرت مصادر محلية، أن مستوطني (رفافا) المقامة على أراضي المواطنين، قاموا باقتلاع وتكسير أشتال زيتون، تعود ملكيتها للمواطن أمجد سلطان.



يذكر، أن هذا الاعتداء يقع للمرة الثانية خلال هذا الشهر، إذ قام المستوطنون سابقاً، بتكسير وقلع 10 أشتال زيتون وتين في نفس المنطقة.