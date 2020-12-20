الاحتلال يعتقل شابين من عنبتا شرق طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من بلدة عنبتا شرق طولكرم.



وأفاد نادي الأسير في طولكرم، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت مهند حماد (19 عاماً) بعد ان داهمت منزله، وزيد أسعد فقها (19 عاماً) بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال.