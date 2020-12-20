بدء حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح يوم الأحد، ، بالبدء بحملة تطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد.



وذكرت صحيفة (معاريف) أن أول من سيحصل على التطعيم، هم الطواقم الطبية والعاملون في قطاع الصحة، وكذلك الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاماً فما فوق".



وقالت: "نحو 100 ألف من الطواقم الطبية والمواطنين، سجلوا للحصول على التطعيم، وينتظرون دورهم، علماً أنّه تم توزيع اللقاحات على صناديق المرضى والمستشفيات، ومراكز التطعيم في البلاد".



وتأتي حملة التطعيم بعد 10 أشهر من جائحة (كورونا)، وأعلن في آذار/ مارس المنصرم، عن انتشار الفيروس في "إسرائيل"، وسجلت نحو 372886 إصابة.