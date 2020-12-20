اليمن.. مقتل قائد في الجيش خلال معارك مع الحوثيين غربي تعز

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رام الله - دنيا الوطن

قتل قائد بارز في الجيش اليمني، التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، في معارك مع جماعة الحوثي، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر عسكري يمني لوكالة (سبوتنيك): "إن جماعة الحوثي شنت هجوماً واسعاً على مواقع للجيش في منطقة مدارات ومحيط جبل هان في الجبهة الغربية من مدينة تعز.



وأضاف، أن الجيش اليمني، تمكن بعد معارك دارت لساعات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، من كسر هجوم جماعة الحوثي بقصف مدفعي مكثف.



وذكر، أن المعارك أوقعت 6 قتلى من الجيش اليمني، بينهم رئيس أركان اللواء 145 مشاة، العقيد حمزة عبد الواسع شداد، وعدد من الجرحى، في حين سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين من الحوثيين.



وأشار المصدر إلى صد مقاتلي اللواء 17 مشاة التابع للجيش اليمني، محاولة تسلل نفذتها عناصر من جماعة الحوثي باتجاه مواقع نقيل الكراش وقرية العلافي في منطقة وهر بمديرية جبل حبشي غربي تعز، والحقت بالجماعة خسائر، حسب المصدر.



في سياق متصل، اتهم الجيش اليمني جماعة الحوثي، بشن قصف مدفعي على حي سكني في مدينة تعز، أدى إلى سقوط ضحايا.



وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية (26 سبتمبر)، بأن قذيفة مدفعية أطلقتها الجماعة سقطت على حي وادي القاضي وسط مدينة تعز، بالتزامن مع خروج طلاب المدارس وعودتهم إلى منازلهم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال هم: فراس فهد عبدالباري (10 أعوام - إصابة خطيرة بالرأس)، أحمد ومحمد عبدالله إسماعيل (10 و12 عاما).



والسبت الماضي، أسفر قصف مماثل منسوب لجماعة الحوثي، استهدف مقر النادي الأهلي في منطقة العرضي شرقي مدينة تعز، عن مقتل لاعب نادي الطليعة لكرة القدم الكابتن ناصر الريمي ونجله عمران (10 سنوات)، وإصابة طفلين آخرين (7 و10 سنوات).