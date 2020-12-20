رئيس البرلمان التونسي: تطبيع المغرب مع إسرائيل خروج على الإجماع العربي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة (النهضة) الإسلامية، راشد الغنوشي، اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب و"إسرائيل" خروجاً على الإجماع العربي، مشددًا على أن تونس لن تنساق خلف التطبيع.



ووفق شبكة (سبوتنيك) فقد ذكر الغنوشي، "بخصوص المغرب الشقیق، فنحن صُدمنا من ھذه الخطوة التي خرجت عن الإجماع العربي، بما عبرت عنه المبادرة العربية".



وأضاف: "نحن في تونس ليس مطروحاً أن نسير في مسار التطبيع، إذ لدینا إجماع وطني رسمي وشعبي على رفض ذلك، وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، التي یقرھا مبدأ الأخوة العربية والإسلامية وحتى القانون الدولي".