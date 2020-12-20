عربي

رئيس البرلمان التونسي: تطبيع المغرب مع إسرائيل خروج على الإجماع العربي

رئيس البرلمان التونسي: تطبيع المغرب مع إسرائيل خروج على الإجماع العربي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة (النهضة) الإسلامية، راشد الغنوشي، اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب و"إسرائيل" خروجاً على الإجماع العربي، مشددًا على أن تونس لن تنساق خلف التطبيع.

ووفق شبكة (سبوتنيك) فقد ذكر الغنوشي، "بخصوص المغرب الشقیق، فنحن صُدمنا من ھذه الخطوة التي خرجت عن الإجماع العربي، بما عبرت عنه المبادرة العربية".

وأضاف: "نحن في تونس ليس مطروحاً أن نسير في مسار التطبيع، إذ لدینا إجماع وطني رسمي وشعبي على رفض ذلك، وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، التي یقرھا مبدأ الأخوة العربية والإسلامية وحتى القانون الدولي".

أخبار ذات صلة

اليمن.. مقتل قائد في الجيش خلال معارك مع الحوثيين غربي تعز

اليمن.. مقتل قائد في الجيش خلال معارك مع الحوثيين غربي تعز

الجبير: تشكيل الحكومة الجديدة باليمن خطوة مهمة نحو الحل السياسي وإنهاء الأزمة

الجبير: تشكيل الحكومة الجديدة باليمن خطوة مهمة نحو الحل السياسي وإنهاء الأزمة

المغرب تتوقع زيارة 200 ألف سائح إسرائيلي العام المقبل

المغرب تتوقع زيارة 200 ألف سائح إسرائيلي العام المقبل

الصومال: ارتفاع حصيلة تفجير ملعب كرة قدم إلى 21 قتيلاً

الصومال: ارتفاع حصيلة تفجير ملعب كرة قدم إلى 21 قتيلاً

رئيس الوزراء العراقي يجري محادثات مع العاهل الأردني بعد زيارة &#34;سريعة&#34; لعمّان

رئيس الوزراء العراقي يجري محادثات مع العاهل الأردني بعد زيارة "سريعة" لعمّان

أبو غزالة: من غير المعقول إنتاج لقاح لأصعب مرض في العالم بستة أشهر

أبو غزالة: من غير المعقول إنتاج لقاح لأصعب مرض في العالم بستة أشهر

الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية

الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية

المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات بالرباط

المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات بالرباط

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يُصيب شاباً بقنبلة غاز في وجهه

جنين: الاحتلال يُصيب شاباً بقنبلة غاز في وجهه

&#34;التربية&#34;: 672 دارساً يتقدمون لامتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

"التربية": 672 دارساً يتقدمون لامتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون غرب سلفيت

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون غرب سلفيت

الاحتلال يعتقل شابين من عنبتا شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل شابين من عنبتا شرق طولكرم

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد

اقتحامات واعتداءات للاحتلال في الضفة

اقتحامات واعتداءات للاحتلال في الضفة

تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

سلفيت: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

منوعات

دينا الشربيني تثير الجدل في أوّل ظهور لها بعد انفصالها عن عمرو دياب

دينا الشربيني تثير الجدل في أوّل ظهور لها بعد انفصالها عن عمرو دياب

شاهد: لوسي تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص لها

شاهد: لوسي تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص لها

السجن المشدد مدة 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي &#34;كوكائيين&#34;

السجن المشدد مدة 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي "كوكائيين"

على أبواب الـ60 لطيفة تصدم جمهورها بصورة لها

على أبواب الـ60 لطيفة تصدم جمهورها بصورة لها

حقيقة زواج مريم حسين من أحد أفراد العائلة الحاكمة

حقيقة زواج مريم حسين من أحد أفراد العائلة الحاكمة

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

عربي

اليمن.. مقتل قائد في الجيش خلال معارك مع الحوثيين غربي تعز

اليمن.. مقتل قائد في الجيش خلال معارك مع الحوثيين غربي تعز

الجبير: تشكيل الحكومة الجديدة باليمن خطوة مهمة نحو الحل السياسي وإنهاء الأزمة

الجبير: تشكيل الحكومة الجديدة باليمن خطوة مهمة نحو الحل السياسي وإنهاء الأزمة

الصومال: ارتفاع حصيلة تفجير ملعب كرة قدم إلى 21 قتيلاً

الصومال: ارتفاع حصيلة تفجير ملعب كرة قدم إلى 21 قتيلاً

رئيس الوزراء العراقي يجري محادثات مع العاهل الأردني بعد زيارة &#34;سريعة&#34; لعمّان

رئيس الوزراء العراقي يجري محادثات مع العاهل الأردني بعد زيارة "سريعة" لعمّان