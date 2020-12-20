دولي

تسعة قتلى على الأقل جراء انفجار في العاصمة الأفغانية

تسعة قتلى على الأقل جراء انفجار في العاصمة الأفغانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن تسعة أشخاص قتلوا، وأصيب ستة آخرون على الأقل، جراء انفجار قوي دوى، اليوم الأحد، في العاصمة كابل.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) عن مصادر أمنية، تأكيدها أن الانفجار الذي وقع في ميدان سبين كالاي استهدف سيارة النائب البرلماني حاج خان محمد وردك، لافتة إلى أن المشرع نجا من الهجوم.

وأكدت وزارة الداخلية، نشوب حريق في ثلاث سيارات في المنطقة نفسها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار تسبب في ذلك.

 

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