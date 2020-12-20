اقتحامات واعتداءات للاحتلال في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت العديد من مناطق الضفة الغربية، سلسلة اقتحامات ومواجهات بين الشبان، وجنود الاحتلال، كما تكثفت إعتداءات المستوطنين، خاصة في محيط نابلس والخليل.



وأصيب المواطن ناصر محمد سمارة (ناصر الشيخ) برضوض مختلفة، جراء الاعتداء عليه من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، أثناء تواجده في الأراضي القريبة بمنطقة الكنتري ببلدة حوارة جنوبي نابلس، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية.



ورشق مستوطنون ليلاً مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب مستوطنة (يتسهار) المقامة على أراضي جنوب نابلس، وكان شبان قد حطموا زجاج إحدى مركبات المستوطنين قرب حوارة جنوبي نابلس.



وفي محافظة جنين، أطلق مسلحون النار باتجاه حاجز الجلمة قرب جنين، فيما شرعت قوات الاحتلال بأعمال تمشيط، وداهمت محلات ومطاعم وورش مركبات، وشنت حملات تمشيط في المنطقة.



وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء أمس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



واندلعت مواجهاتٍ داخل قرية الطور في القدس المحتلة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت.



وبحماية جنود الاحتلال، نفذ مستوطنون أعمال عربدة في حي تل ارميدة وشارع الشهداء وسط الخليل.