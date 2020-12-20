الصحة الفرنسية: 189 وفاة و17565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 189 وفاة و17565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، وصل إلى 60418، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 46055، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).