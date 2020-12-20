الجبير: تشكيل الحكومة الجديدة باليمن خطوة مهمة نحو الحل السياسي وإنهاء الأزمة



وأشار الجبير عبر تغريدة في (تويتر)، إلى أن ما تحقق لليمن العزيز، من تشكيل حكومة جديدة، وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى إرساء الأمن، والاستقرار، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأعلنت الرئاسة اليمنية، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل حكومة جديدة من 25 وزيراً، يترأسها رئيس الحكومة السابقة، معين عبد الملك.



وتتكون الحكومة الجديدة من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب، كما تنص اتفاقية الرياض.

رام الله - دنيا الوطنقال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، اليوم الأحد: "إن تشكيل حكومة جديدة في اليمن وفقاً لاتفاق الرياض، يعتبر خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة".