إصابات (كورونا) في إفريقيا تتخطى 2.5 مليون حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إحصائيات وكالة (رويترز) بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا تخطى 2.5 مليون حالة، حيث تضرب موجة ثانية من الفيروس القارة السمراء.



وشهدت دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وموريتانيا وغانا وساحل العاج زيادة حادة في الحالات وتسجل معدلات قياسية تقريبا من الإصابات.



وسجلت إفريقيا نحو 454 ألف حالة جديدة خلال الثلاثين يوما الماضية، أي نحو 18 بالمئة من إجمالي الإصابات وعددها 2.5 مليون حالة.



وبحسب الوكالة، ما زالت جنوب إفريقيا البلد الأشد تضررا من الفيروس، حيث بلغت الإصابات هناك 912477 حالة و24539 وفاة. ويشهد هذا البلد زيادة حادة في حالات العدوى منذ بداية كانون الأول/ ديسمبر.



وذكرت حكومة جنوب إفريقيا إنها رصدت سلالة جديدة من فيروس كورونا تشكل دفعة لموجة ثانية من الإصابات.