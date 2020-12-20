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المغرب تتوقع زيارة 200 ألف سائح إسرائيلي العام المقبل

المغرب تتوقع زيارة 200 ألف سائح إسرائيلي العام المقبل
رام الله - دنيا الوطن
رجحت وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح علوي، أن يزور المغرب 200 ألف سائح إسرائيلي في العام 2021 المقبل.

وقالت علوي لقناة (كان) الإسرائيلية: إن "عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب، سيتضاعف من 50 ألفاً إلى 200 ألف، بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، في العام 2021 المقبل".

وكان موقع (هسبريس) المغربي، أفاد أن المغرب وإسرائيل، سيوقعان يوم الثلاثاء المقبل، اتفاقيات تعاون عدة.

ووفقاً للموقع، فمن المرتقب، أن يقود جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، الاثنين المقبل، وفدا أمريكياً إلى إسرائيل، ليقوم بعد ذلك، برفقة وفد إسرائيلي، بزيارة إلى المغرب، في أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.

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