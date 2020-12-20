شؤون فلسطينية

شاهد: جندي إسرائيلي يُصاب بزجاجة "مولوتوف" من مسافة متر

شاهد: جندي إسرائيلي يُصاب بزجاجة "مولوتوف" من مسافة متر
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو، مأخوذ من كاميرات المراقبة على مدخل مستوطنة (كدوميم) شرق قلقيلية، لحظة استهداف جندي من وحدة (جولاني) بزجاجة حارقة.

وظهر في الفيديو، شاب فلسطيني اقترب من جندي للاحتلال مسافة متر، ثم أخرج زجاجة حارقة، كان يخفيها على ما يبدو في جيبه، وقام بإشعالها ورميها باتجاه الجندي.

وقال موقع (0404): إن قوة من الجيش، استدعيت للمكان، وأجرت عملية بحث عن الشاب، ولم تتمكن من اعتقاله.

 

أخبار ذات صلة

الدولار يُواصل الهبوط.. تعرف إلى سعره اليوم

الدولار يُواصل الهبوط.. تعرف إلى سعره اليوم

طالع الحالة الجوية بعد المنخفض الجوي

طالع الحالة الجوية بعد المنخفض الجوي

تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

سلفيت: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

هيئة الأسرى: أسير قاصر يرفض طلب &#34;لجنة الإفراجات&#34; بالاعتذار أمامها لمنحه تخفيضاً على حكمه

هيئة الأسرى: أسير قاصر يرفض طلب "لجنة الإفراجات" بالاعتذار أمامها لمنحه تخفيضاً على حكمه

البزم: نتواصل مع الكنائس بشكل مستمر ومن يحاول الاصطياد بالماء العكر &#34;لن يجني شيئاً&#34;

البزم: نتواصل مع الكنائس بشكل مستمر ومن يحاول الاصطياد بالماء العكر "لن يجني شيئاً"

نابلس: إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين

نابلس: إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

سلفيت: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

هيئة الأسرى: أسير قاصر يرفض طلب &#34;لجنة الإفراجات&#34; بالاعتذار أمامها لمنحه تخفيضاً على حكمه

هيئة الأسرى: أسير قاصر يرفض طلب "لجنة الإفراجات" بالاعتذار أمامها لمنحه تخفيضاً على حكمه

البزم: نتواصل مع الكنائس بشكل مستمر ومن يحاول الاصطياد بالماء العكر &#34;لن يجني شيئاً&#34;

البزم: نتواصل مع الكنائس بشكل مستمر ومن يحاول الاصطياد بالماء العكر "لن يجني شيئاً"

نابلس: إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين

نابلس: إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين

&#34;الخارجية&#34;: وفاة واحدة و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": وفاة واحدة و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

منوعات

السجن المشدد مدة 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي &#34;كوكائيين&#34;

السجن المشدد مدة 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي "كوكائيين"

على أبواب الـ60 لطيفة تصدم جمهورها بصورة لها

على أبواب الـ60 لطيفة تصدم جمهورها بصورة لها

حقيقة زواج مريم حسين من أحد أفراد العائلة الحاكمة

حقيقة زواج مريم حسين من أحد أفراد العائلة الحاكمة

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

تطورات جديدة .. جدة حلا الترك تتحدى منى السابر علنا

تطورات جديدة .. جدة حلا الترك تتحدى منى السابر علنا

شاهد: نيلي كريم تحتفل بعيد ميلادها (46) بروح عشرينية

شاهد: نيلي كريم تحتفل بعيد ميلادها (46) بروح عشرينية

عربي

الصومال: ارتفاع حصيلة تفجير ملعب كرة قدم إلى 21 قتيلاً

الصومال: ارتفاع حصيلة تفجير ملعب كرة قدم إلى 21 قتيلاً

رئيس الوزراء العراقي يجري محادثات مع العاهل الأردني بعد زيارة &#34;سريعة&#34; لعمّان

رئيس الوزراء العراقي يجري محادثات مع العاهل الأردني بعد زيارة "سريعة" لعمّان

أبو غزالة: من غير المعقول إنتاج لقاح لأصعب مرض في العالم بستة أشهر

أبو غزالة: من غير المعقول إنتاج لقاح لأصعب مرض في العالم بستة أشهر

الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية

الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية