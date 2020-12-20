شاهد: جندي إسرائيلي يُصاب بزجاجة "مولوتوف" من مسافة متر

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو، مأخوذ من كاميرات المراقبة على مدخل مستوطنة (كدوميم) شرق قلقيلية، لحظة استهداف جندي من وحدة (جولاني) بزجاجة حارقة.وظهر في الفيديو، شاب فلسطيني اقترب من جندي للاحتلال مسافة متر، ثم أخرج زجاجة حارقة، كان يخفيها على ما يبدو في جيبه، وقام بإشعالها ورميها باتجاه الجندي.وقال موقع (0404): إن قوة من الجيش، استدعيت للمكان، وأجرت عملية بحث عن الشاب، ولم تتمكن من اعتقاله.