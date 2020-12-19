تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم السبت، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
كما أعلنت المحافظة تسجيل 26 حالة تعافٍ جديدة.
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم السبت، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
والإصابات وفق ما نقلته المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، موزعة في طوباس بواقع 19 إصابة، ومخيم الفارعة، بواقع إصابتين، وعقابا بواقع أربع إصابات، و"طمون" بواقع إصابتين.
كما أعلنت المحافظة تسجيل 26 حالة تعافٍ جديدة.
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