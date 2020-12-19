تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس





والإصابات وفق ما نقلته المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، موزعة في طوباس بواقع 19 إصابة، ومخيم الفارعة، بواقع إصابتين، وعقابا بواقع أربع إصابات، و"طمون" بواقع إصابتين.



كما أعلنت المحافظة تسجيل 26 حالة تعافٍ جديدة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم السبت، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.