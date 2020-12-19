سلفيت: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظة سلفيت، اليوم السبت، بتسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



والإصابات موزعة في سلفيت، وديراستيا، وبديا، وحارس، ومردة، وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك).



وكانت المحافظة، أعلنت في وقت سابق تسجيل 17 إصابة، ليصل مجموع الإصابات خلال الساعات القليلة الماضية، 22 إصابة.



كما أعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبد الله كميل، مساء اليوم السبت عن وفاة المواطن مصباح عبد الرحمن موسى عبد العال (77 عاماً) من بلدة بديا بالمحافظة، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وبين كميل، أن عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت مع هذه الحالة، يرتفع إلى 19 منذ بدء الجائحة، لافتاً إلى أنها حالة الوفاة الثانية، التي تم تسجيلها اليوم بالمحافظة، حيث كانت الأولى لمواطن مصاب من بلدة كفل حارس.