قلقيلية: 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، فإن العدد الكبير من الإصابات، كانت في "باقة الحطب" بواقع عشر إصابات.



كما أكدت المحافظة، تعافي 57 حالة، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 527 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغت 23 إصابة من المخالطين.