هيئة الأسرى: أسير قاصر يرفض طلب "لجنة الإفراجات" بالاعتذار أمامها لمنحه تخفيضاً على حكمه

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن الأسير القاصر أحمد علي صافي (17 عاماً) من رام الله، رفض طلب لجنة الإفراجات الإسرائيلية في سجن (مجدو)، الاعتذار أمامها، مقابل منحه تخفيضاً على حكمه (شليش) لـ 30 يوماً.



وقالت الهيئة: إن القاصر صافي، معتقل منذ تاريخ 26/6/2020، وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر، ويقبع حالياً في قسم الأسرى الأطفال بسجن (مجدو).



ولفتت الى أن سلطات الاحتلال، تواصل بشكل ممنهج عمليات اعتقال الأسرى الأطفال، وممارسة ابشع الانتهاكات بحقهم، كاعتقالهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم من دون طعام أو شراب أو ملابس أحياناً، والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية لهم، وتهديدهم وترهيبهم لانتزاع الاعترافات منهم، ودفعهم للتوقيع على إفادات مكتوبة باللّغة العبرية، دون ترجمتها، وحرمانهم من حقّهم القانوني خلال التّحقيق، وتعريضهم للمحاكمات غير العادلة وإصدار أحكام جائرة وغرامات مالية باهظة بحقهم، بصورة تخالف كل الاعراف الآدمية، ومبادئ حقوق الطفولة.