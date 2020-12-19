نابلس: إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، مساء اليوم السبت، مواطن برضوض مختلفة، عقب اعتداء مستوطنين عليه، في حوارة جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين اعتدوا على المواطن ناصر محمد سمارة، بالضرب بوجود جيش الاحتلال، خلال تواجده في منطقة "الكنتري" القريبة من مستوطنة (يتسهار)، جنوب نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن المواطن سمارة، أصيب برضوض مختلفة، جراء الاعتداء عليه، وتم نقله إلى طوارئ حوارة.