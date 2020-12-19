نابلس: إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، مساء اليوم السبت، مواطن برضوض مختلفة، عقب اعتداء مستوطنين عليه، في حوارة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين اعتدوا على المواطن ناصر محمد سمارة، بالضرب بوجود جيش الاحتلال، خلال تواجده في منطقة "الكنتري" القريبة من مستوطنة (يتسهار)، جنوب نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أن المواطن سمارة، أصيب برضوض مختلفة، جراء الاعتداء عليه، وتم نقله إلى طوارئ حوارة.
أصيب، مساء اليوم السبت، مواطن برضوض مختلفة، عقب اعتداء مستوطنين عليه، في حوارة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين اعتدوا على المواطن ناصر محمد سمارة، بالضرب بوجود جيش الاحتلال، خلال تواجده في منطقة "الكنتري" القريبة من مستوطنة (يتسهار)، جنوب نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أن المواطن سمارة، أصيب برضوض مختلفة، جراء الاعتداء عليه، وتم نقله إلى طوارئ حوارة.
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