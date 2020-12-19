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الصومال: ارتفاع حصيلة تفجير ملعب كرة قدم إلى 21 قتيلاً

الصومال: ارتفاع حصيلة تفجير ملعب كرة قدم إلى 21 قتيلاً
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف ملعب كرة قدم في الصومال يوم أمس الجمعة، إلى 22 قتيلا.

ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن مصدر طبي، قوله، بأن التفجير الذي وقع في مدينة جالكعيو، بولاية غلمدغ، وسط البلاد، بأن الحصيلة السابقة لضحايا التفجير كانت 10 قتلى.

واستدرك المصدر: "لكن عددا من الجرحى كانت إصاباتهم خطيرة، وتوفوا متأثرين بجروحهم البالغة، ما أدى إلى ارتفاع الحصيلة لـ21"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وشملت حصيلة ضحايا التفجير الذي أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه، قادة أمنيين وشخصيات سياسية بارزة، منها قائد فرقة 21 بالجيش عبد الله عبدي قوجي، وقائد القوات الأمنية الخاصة مختار عبدي آدم، إلى جانب عمدة إقليم مدغ (وسط) السابق ياسين تومي.

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