"الداخلية" بغزة: هناك درجة التزام عالية خلال يومي الإغلاق وهذه رسالتنا للمواطنين





وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): بأن "رسالتنا للمواطنين، أننا في حالة أكثر خطورة، ولا بد للجميع التقيد بإجراءات وتدابير السلامة والوقاية".





وكان د. أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، أكد بأن هناك توقعات، أن تظهر آثار ونتائج إغلاق يومي الجمعة والسبت، خلال الفترة المقبلة، حيث من الممكن قياس الإجراء بعد 14 يوماً، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث الآن.





وقال القدرة في تصريحات صحفية: إن "الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الحكومية في غزة، في إطار تثبيط انتشار فيروس (كورونا)، وبالتالي إغلاق يومي الجمعة والسبت، جاء للحد من الزيارات والتجمهر".

غزة - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم: إن هناك درجة التزام عالية، من قبل المواطنين، خلال يومي الإغلاق في القطاع.