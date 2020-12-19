شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: هناك درجة التزام عالية خلال يومي الإغلاق وهذه رسالتنا للمواطنين

"الداخلية" بغزة: هناك درجة التزام عالية خلال يومي الإغلاق وهذه رسالتنا للمواطنين
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم: إن هناك درجة التزام عالية، من قبل المواطنين، خلال يومي الإغلاق في القطاع.

وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): بأن "رسالتنا للمواطنين، أننا في حالة أكثر خطورة، ولا بد للجميع التقيد بإجراءات وتدابير السلامة والوقاية".

وكان د. أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، أكد بأن هناك توقعات، أن تظهر آثار ونتائج إغلاق يومي الجمعة والسبت، خلال الفترة المقبلة، حيث من الممكن قياس الإجراء بعد 14 يوماً، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث الآن. 

وقال القدرة في تصريحات صحفية: إن "الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الحكومية في غزة، في إطار تثبيط انتشار فيروس (كورونا)، وبالتالي إغلاق يومي الجمعة والسبت، جاء للحد من الزيارات والتجمهر". 

أخبار ذات صلة

سلفيت: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

هيئة الأسرى: أسير قاصر يرفض طلب &#34;لجنة الإفراجات&#34; بالاعتذار أمامها لمنحه تخفيضاً على حكمه

هيئة الأسرى: أسير قاصر يرفض طلب "لجنة الإفراجات" بالاعتذار أمامها لمنحه تخفيضاً على حكمه

البزم: نتواصل مع الكنائس بشكل مستمر ومن يحاول الاصطياد بالماء العكر &#34;لن يجني شيئاً&#34;

البزم: نتواصل مع الكنائس بشكل مستمر ومن يحاول الاصطياد بالماء العكر "لن يجني شيئاً"

نابلس: إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين

نابلس: إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين

تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية بشأن الحوار الداخلي والعلاقة مع واشنطن والمجلس المركزي

تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية بشأن الحوار الداخلي والعلاقة مع واشنطن والمجلس المركزي

&#34;الخارجية&#34;: وفاة واحدة و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": وفاة واحدة و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

سلفيت: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

هيئة الأسرى: أسير قاصر يرفض طلب &#34;لجنة الإفراجات&#34; بالاعتذار أمامها لمنحه تخفيضاً على حكمه

هيئة الأسرى: أسير قاصر يرفض طلب "لجنة الإفراجات" بالاعتذار أمامها لمنحه تخفيضاً على حكمه

نابلس: إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين

نابلس: إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين

&#34;الخارجية&#34;: وفاة واحدة و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": وفاة واحدة و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

حزب الشعب يُعلق على قرار الأوقاف بغزة بشأن احتفالات (الكريسماس)

حزب الشعب يُعلق على قرار الأوقاف بغزة بشأن احتفالات (الكريسماس)

إصابة مستوطن رشقاً بالحجارة جنوب نابلس

إصابة مستوطن رشقاً بالحجارة جنوب نابلس

منوعات

السجن المشدد مدة 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي &#34;كوكائيين&#34;

السجن المشدد مدة 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي "كوكائيين"

على أبواب الـ60 لطيفة تصدم جمهورها بصورة لها

على أبواب الـ60 لطيفة تصدم جمهورها بصورة لها

حقيقة زواج مريم حسين من أحد أفراد العائلة الحاكمة

حقيقة زواج مريم حسين من أحد أفراد العائلة الحاكمة

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

تطورات جديدة .. جدة حلا الترك تتحدى منى السابر علنا

تطورات جديدة .. جدة حلا الترك تتحدى منى السابر علنا

شاهد: نيلي كريم تحتفل بعيد ميلادها (46) بروح عشرينية

شاهد: نيلي كريم تحتفل بعيد ميلادها (46) بروح عشرينية

عربي

الصومال: ارتفاع حصيلة تفجير ملعب كرة قدم إلى 21 قتيلاً

الصومال: ارتفاع حصيلة تفجير ملعب كرة قدم إلى 21 قتيلاً

رئيس الوزراء العراقي يجري محادثات مع العاهل الأردني بعد زيارة &#34;سريعة&#34; لعمّان

رئيس الوزراء العراقي يجري محادثات مع العاهل الأردني بعد زيارة "سريعة" لعمّان

أبو غزالة: من غير المعقول إنتاج لقاح لأصعب مرض في العالم بستة أشهر

أبو غزالة: من غير المعقول إنتاج لقاح لأصعب مرض في العالم بستة أشهر

الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية

الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية