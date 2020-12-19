"الخارجية": وفاة واحدة و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية





وبذلك، يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في صفوف الجاليات، إلى 332، و8618 إصابة، وفق تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأوضحت، أن سفارتنا لدى هنغاريا، سجلت أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن الطبيب عزمي محمد، وهو على رأس عمله في علاج المرضى، وهو طبيب أمراض تناسلية، معروف في الوسط الطبي على مستوى هنغاريا.



وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل 133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من: ميتشيغن، ودالاس، ونيوجرسي، واوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5687، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم السابع على التوالي، ليبقى العدد 98 حالة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة، و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا الفلسطينية، حول العالم.