رئيس الوزراء العراقي يجري محادثات مع العاهل الأردني بعد زيارة "سريعة" لعمّان

الكاظمي والعاهل الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، زيارة "سريعة" للعاصمة الأردنية عمّان، التقى خلالها الملك عبد الله بن الحسين.



ووفق بيان للحكومة العراقية، فإن "الكاظمي تباحث مع ملك الأردن مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين".



وكان رئيس الوزراء العراقي، أجرى يوم الخميس الماضي زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.