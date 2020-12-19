دولي

ترامب: الاختراق الإلكتروني لمؤسسات أمريكية جرى تضخيمه من قبل "الإعلام الكاذب"

ترامب: الاختراق الإلكتروني لمؤسسات أمريكية جرى تضخيمه من قبل "الإعلام الكاذب"
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الأنباء المتداولة عن الاختراق الإلكتروني لبعض المؤسسات الأمريكية، تم تضخيمها مما وصفه "الإعلام الكاذب".

وأضاف في تغريدة عبر (تويتر)، بأن روسيا لا علاقة لها بالاختراق، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأوضح ترامب: "الاختراق الإلكتروني في وسائل الإعلام الكاذبة أضخم كثيرا منه في الواقع. لقد تم إخباري بالكامل (عن الحادث) وكل شيء تحت السيطرة. روسيا.. روسيا.. روسيا..الإعلام يتهم روسيا".. لأن وسائل الإعلام الرئيسية - ولأسباب مالية في الغالب - تتهرب من مناقشة إمكانية أن تكون الصين هي التي تقف وراء ذلك..".

وتابع: "قد تكون هناك أيضا ضربة على آلات التصويت السخيفة لدينا أثناء الانتخابات، التي تظهر بوضوح أنني حققت فوزا كبيرا فيها، الأمر الذي يشكل إرباكا أكبر بالنسبة للولايات المتحدة".  

وأفادت شبكة (NBC)، بأن البيت الأبيض كان يعد بياناً أمس ينسب الاختراق الإلكتروني إلى روسيا، ولكن تم التراجع في آخر لحظة.

وأضافت: بأن تغريدات ترمب التي قللت من خطورة الاختراق واتهمت الصين، أثارت غضب مسؤولي وكالات الاستخبارات، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

كما نقلت (CNN) عن مسؤولين أمريكيين، بأنه لا أدلة حتى الآن على اختراق بيانات سرية ويجري التحقق من قرصنة معلومات حكومية.

واعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أن تغريدة ترامب، بشأن الاختراق الإلكتروني الأخير "خيانة فاضحة للأمن القومي".

وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في تغريدة له على "تويتر": يوم جديد وخيانة فاضحة جديدة لأمننا القومي من قبل هذا الرئيس.. تغريدة جديدة غير نزيهة تصدح وكأنها مكتوبة في الكرملين.. تملق جديد لبوتين.. ودليل جديد على أن ترامب يجب أن يغادر مكتبه في أقرب وقت".

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