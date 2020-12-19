حزب الشعب يُعلق على قرار الأوقاف بغزة بشأن احتفالات (الكريسماس)



وقال في تصريح صحفي، مساء اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا القرار، يمثل اعتداءً خطيراً على الحريات العامة والخاصة، ومخالف للمبادئ، التي تضمنها القانون الأساسي، ووثيقة الاستقلال الفلسطيني.





كما أنه يحمل مضامين متطرفة غريبة عن شعبنا الفلسطيني؛

تسهم في ضرب وحدة النسيج الوطني والاجتماعي لشعبنا، التي طالما اعتز بها، وفق التصريح.



وختم الحزب تصريحه الصحفي، بمطالبة حركة (حماس) و"سلطة الأمر الواقع التي تديرها" بالتراجع عن هذا القرار، والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام.

رام الله - دنيا الوطنعبر حزب (الشعب) الفلسطيني، عن استنكاره الشديد للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، وتعميمه على مختلف دوائرها؛ للحد من الاحتفالات بأعياد الميلاد (الكريسماس).