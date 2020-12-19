عاجل

  • "الداخلية" بغزة: رسالتنا للمواطنين أننا بحالة أكثر خطورة ولا بد للجميع التقيد بإجراءات وتدابير السلامة والوقاية

  • "الداخلية" بغزة: هناك درجة التزام عالية من قبل المواطنين خلال يومي الإغلاق

شؤون فلسطينية

"متابعة العزل المنزلي" بغزة: تحويل نحو 30 حالة للمستشفى باليومين الماضيين بسبب أعراض خطيرة

"متابعة العزل المنزلي" بغزة: تحويل نحو 30 حالة للمستشفى باليومين الماضيين بسبب أعراض خطيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة، بغزة، د. معتصم صلاح، اليوم السبت، إنه جرى اتخاذ قرار العزل المنزلي يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، للتخفيف على المنظومة الصحية في ظل ارتفاع أعداد المصابين.

وأصاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، أن المعيار لتحديد العزل داخل مرافق الصحة، هو التاريخ المرضي للمصاب، خاصة إن كان من أصحاب الأمراض المزمنة، وحالته الصحية غير مستقرة وتظهر عليه أعراض خطيرة.

وتابع صلاح: أنه في اليوم الثاني، يتم المتابعة والاتصال على الفئة العمرية الكبيرة في السن (أكثر من 50 عاماً) والمرضى أصحاب السجلات المرضية، مع التركيز عليهم أثناء الزيارات الميدانية.

وأكد رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة، بغزة، أنه خلال اليومين الماضيين؛ جرى تحويل ما يقرب من 30 حالة للمستشفى، وذلك بسبب ظهور أعراض خطيرة، تتمثل في نقص الأوكسجين فهو يستوجب متابعة صحية.

وتابع: أن أخطر العلامات التي يتعرض لها المصابون، الكحة المستمرة وضيق في التنفس، فهية إشارة على انخفاض الأوكسجين، مشيراً إلى "أننا وفرنا خمسة مقررين في كافة المحافظات؛ لمتابعة حالات العزل المنزلي، كذلك يمكن تقديم الخدمة من خلال وزارة الصحة المجاني (103) على مدار الساعة".

وقال صلاح: إن لجنة مشتركة توجد مع وزارة الداخلية؛ لمتابعة العزل المنزلي، وفي حال تبين عدم التزام أحد المصابين، يتم إرسال مذكرة؛ ومباشرة يتخذ إجراءات عزل أو اعتقال بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وشدد على أن هناك جزءاً من المواطنين المعزولين، يعتقدون أنه لا مشكلة بالاختلاط مع باقي أفراد الأسرة، الأمر الذي يرفع أعداد المصابين بين أفراد العائلة.

وأكد بأن المطلوب من المصاب، أن يعزل نفسه عن باقي أفراد الأسرة، خاصة كبار السن والمرضى، والتعامل بحذر شديد مع الأدوات الصحية ومخلفات الطعام والشراب.

وقال صلاح: إنه "يجب التعامل مع جميع من حولك، أنهم مصابون بفيروس (كورونا)".

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

الرئيس عباس يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية

الرئيس عباس يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية

حزب الشعب يُعلق على قرار الأوقاف بغزة بشأن احتفالات (الكريسماس)

حزب الشعب يُعلق على قرار الأوقاف بغزة بشأن احتفالات (الكريسماس)

وزير العدل: إعادة انتخاب فلسطين بعضوية المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية تكريم ورسالة

وزير العدل: إعادة انتخاب فلسطين بعضوية المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية تكريم ورسالة

إصابة مستوطن رشقاً بالحجارة جنوب نابلس

إصابة مستوطن رشقاً بالحجارة جنوب نابلس

حماس: المسيحيون بقلب النسيج الوطني ونفتخر بعلاقتنا بهم

حماس: المسيحيون بقلب النسيج الوطني ونفتخر بعلاقتنا بهم

المستوطنون يشنون هجوماً ثالثاً على المواطنين في يطا

المستوطنون يشنون هجوماً ثالثاً على المواطنين في يطا

المالكي يثني على التنسيق الثلاثي ويؤكد على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي

المالكي يثني على التنسيق الثلاثي ويؤكد على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

الرئيس عباس يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية

الرئيس عباس يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية

إصابة مستوطن رشقاً بالحجارة جنوب نابلس

إصابة مستوطن رشقاً بالحجارة جنوب نابلس

المستوطنون يشنون هجوماً ثالثاً على المواطنين في يطا

المستوطنون يشنون هجوماً ثالثاً على المواطنين في يطا

المالكي يثني على التنسيق الثلاثي ويؤكد على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي

المالكي يثني على التنسيق الثلاثي ويؤكد على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي

مدير المرور والنجدة بغزة: استنفرنا كافة عناصرنا لتطبيق الخطة &#34;ج&#34; يومي الجمعة والسبت

مدير المرور والنجدة بغزة: استنفرنا كافة عناصرنا لتطبيق الخطة "ج" يومي الجمعة والسبت

هجوم همجي وبربري للمستوطنين ضد العائلات الفلسطينية في الخليل

هجوم همجي وبربري للمستوطنين ضد العائلات الفلسطينية في الخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

منوعات

السجن المشدد مدة 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي &#34;كوكائيين&#34;

السجن المشدد مدة 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي "كوكائيين"

على أبواب الـ60 لطيفة تصدم جمهورها بصورة لها

على أبواب الـ60 لطيفة تصدم جمهورها بصورة لها

حقيقة زواج مريم حسين من أحد أفراد العائلة الحاكمة

حقيقة زواج مريم حسين من أحد أفراد العائلة الحاكمة

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

تطورات جديدة .. جدة حلا الترك تتحدى منى السابر علنا

تطورات جديدة .. جدة حلا الترك تتحدى منى السابر علنا

شاهد: نيلي كريم تحتفل بعيد ميلادها (46) بروح عشرينية

شاهد: نيلي كريم تحتفل بعيد ميلادها (46) بروح عشرينية

عربي

رئيس الوزراء العراقي يجري محادثات مع العاهل الأردني بعد زيارة &#34;سريعة&#34; لعمّان

رئيس الوزراء العراقي يجري محادثات مع العاهل الأردني بعد زيارة "سريعة" لعمّان

أبو غزالة: من غير المعقول إنتاج لقاح لأصعب مرض في العالم بستة أشهر

أبو غزالة: من غير المعقول إنتاج لقاح لأصعب مرض في العالم بستة أشهر

الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية

الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية

المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات بالرباط

المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات بالرباط