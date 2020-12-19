شاهد: نتنياهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

من جهتها، رجحت رئيسة قسم خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون إلروعي برايس، بأن تؤتي حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) التي ستبدأ في إسرائيل غدًا ثمارها بعد ثلاثة أشهر فقط.ويعتبر خبراء الأوبئة، بأنّه يجب تلقيح أكثر من 70% من سكّان دولة ما، لوقف تفشّي الفيروس فيها.وتعني هذه النسبة أنّ 230 مليون شخص في الولايات المتحدة يجب أن يتم تحصينهم ضدّ الفيروس.