دولي

شاهد: نتنياهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

شاهد: نتنياهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت، اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وبدأ اليوم في إسرائيل تطعيم الجمهور بلقاح "فايزر" الذي وصل بواقع شحنتين حتى الآن، ليصبح نتنياهو أول إسرائيلي يتلقى اللقاح.



من جهتها، رجحت رئيسة قسم خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون إلروعي برايس، بأن تؤتي حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) التي ستبدأ في إسرائيل غدًا ثمارها بعد ثلاثة أشهر فقط.

ويعتبر خبراء الأوبئة، بأنّه يجب تلقيح أكثر من 70% من سكّان دولة ما، لوقف تفشّي الفيروس فيها. 


وتعني هذه النسبة أنّ 230 مليون شخص في الولايات المتحدة يجب أن يتم تحصينهم ضدّ الفيروس.


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