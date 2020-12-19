مدير المرور والنجدة بغزة: استنفرنا كافة عناصرنا لتطبيق الخطة "ج" يومي الجمعة والسبت





ودعا شحادة المواطنين إلى عدم تأجيل التسوق وجلب الحاجيات إلى آخر يوم حفاظاً على سلامتهم وتقليلاً من انتشار الفيروس.



وأكد مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، بغزة، أنه تم التعميم على جميع القوات العاملة في الميدان على منع الحركة بشكل كامل في ظل حظر التجوال باستثناء الطواقم التي تقدم خدمات للمواطنين كالخدمات الأساسية وشرطة الكهرباء والطواقم الطبية.



وشكر شحادة المواطنين في كافة المحافظات على التزامهم بتعليمات وزارة الداخلية والتي من شأنها الحد من انتشار فيروس (كورونا).



ودعا عناصر شرطة المرور إلى التعامل مع المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حتى نمنع انتشار الفيروس ونحافظ على صحة وسلامة أبناء شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنقال العقيد تامر شحادة مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، بغزة: إنه "رغم قلة الأعداد إلا أنه تم استنفار كافة عناصرنا للمشاركة في تطبيق الخطة "ج" التي أقرتها وزارة الداخلية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع والتي يتم فيها منع التجوال في كافة المحافظات والإغلاق الشامل لجميع المرافق والمؤسسات".وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن يوم الخميس من كل أسبوع يشهد ازدحاماً للمواطنين في الأسواق والمولات ونعمل على تخفيف الازدحام وتنظيم حركة السير بما يتناسب.