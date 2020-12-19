هجوم همجي وبربري للمستوطنين ضد العائلات الفلسطينية في الخليل





وتصدى أهالي المنطقة ونشطاء تجمع المدافعين عن حقوق الانسان الذين قاموا بتوثيق هذا الهجوم البربري بالكاميرا، حيث قال عماد ابو شمسية من تجمع المدافعين عن حقوق الانسان بان المستوطنين قاموا بوضع الحجارة والحاويات الخاصة بالنظافة في الطرقات لعرقلة السكان ولمنع شرطة الاحتلال للوصول للمنطقة التي عادة ما تأتي لحماية المستوطنين لحمايتهم من أي ردة فعل للعائلات الفلسطينية خلال دفاعها عن نفسها أي هجوم

المستوطنين.



وفي وقت لاحق حذر تجمع المدافعين عن الإنسان الأهالي عن وجود حشودات جديدة يقوم بها المستوطنين على ما يبدو أنه هجوم جديد ودعا إلى اخذ الحيطة والحذر والتصدي لأي هجوم محتمل.









رام الله - دنيا الوطنقام العشرات من المستوطنين اليهود بالهجوم على بيوت العائلات الفلسطينية في منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء حيث قامت مجموعات كبيرة من المستوطنين بمهاجمة العائلات الفلسطينية ومنها عائلة بسام ابو عيشة وا اخوانه وعائلة الناشط عمادابو شمسية وعائلة الناشط زيدان الشرباتي وعائلة ابو هيكل وغيرها من العائلات.