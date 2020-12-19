السماك: حكومة اشتية تعمل جاهدة على أذية غزة وشعار "المواطن أولا" محركنا الأساسي

موسى السماك برفقة محمد عوض في إحدى الجولات

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رام الله - دنيا الوطن

قال موسى السماك، نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، إن الحكومة استطاعت أن تحافظ على جودة الخدمات المقدمة في ظل التحديات الجسيمة وخاصة زيادة عدد السكان الكبير جدًا.



وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة (الأقصى): بأن هناك تطوراً كبيراً في العمل الحكومي، حيث تحول جزء كبير منه إلى محوسب، مشيراً إلى أنه "من 2017 حتى 2020 كانت حالة رمادية وصعب تقيمها ومرت غزة بالعديد من المنعطفات وهذا انعكس على الاداء الحكومي بشكل كبير".



وشدد على أن الخدمات المقدمة في مجال التعليم والأمن والصحة تمثل نسبة 80% من الخدمات المقدمة لسكان قطاع غزة.



وتابع السماك: بأن غزة لا تأخذ نصيبها من فرص العمل والادوية وصناديق الاستغاثة، وحكومة اشتية تعمل جاهدة على أذية قطاع غزة ولا توفر الحد الأدنى من مستلزمات القطاع وتعمل على مبدأ المناكفة مع غزة.



وأضاف: بأنه لا يوجد أي تنسيق بين حكومة غزة وحكومة رام الله وفي أفضل حالتها تكون بين "المدراء العامون" لتسيير بعض الخدمات.



وقال نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة: إننا "استحدثنا المجلس الاقتصادي ولجنة السياسات والتخطيط ونعمل على تطوير الحوسبة الحكومية"، كما "وضعنا جملة من المبادئ للعام 2021: المواطن أولاً، تحسين جودة الأداء الحكومي، استنهاض الكادر الحكومي، ونطمح أن يكون عام الاصلاح والتطوير المؤسسي".



وشدد على أنه تم العمل حثيثاً لتطوير العمل على صعيد عدة قطاعات أهمها: قطاع الأمن والحكم الرشيد وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع التنمية الاجتماعية وقطاع البنية التحتية.



سيكون شعار "المواطن أولا" هو المحرك الأساسي للعمل الحكومي خلال العام القادم.