شاهد: مستوطنون مسلحون يهاجمون منازل المواطنين بتل الرميدة وشارع الشهداء وسط الخليل









رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم السبت، منازل المواطنين في حي تل الرميدة وشارع الشهداء وسط مدينة الخليل.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عشرات المستوطنين هاجموا بالحجارة تحت حماية جنود الاحتلال منازل تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات ابو شمسية، وابو عيشة، وسدر، والشرباتي، ووجهوا الشتائم العنصرية والمسيئة لهم، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء على منازلهم وبارتكاب مزيد من الاعتداءات اليومية عليهم.وأضافت: لا زال عدد من المستوطنين يتجمعون بالقرب من المنطقة ذاتها، بمحاذاة منزل المواطن مفيد الشرباتي والسلايمة في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.