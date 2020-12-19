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أبو غزالة: من غير المعقول إنتاج لقاح لأصعب مرض في العالم بستة أشهر

أبو غزالة: من غير المعقول إنتاج لقاح لأصعب مرض في العالم بستة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
استغرب رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة من مقولة إن ظهور فيروس كورونا جاء لإزاحة طبقة معينة من المجتمعات، واصفاً اياها بغير الدقيقة.

وقال إن طبيعة انتقال الفيروس عبر الهواء لا يمكن من خلالها تحديد الشخص الذي سيصاب بالمرض، بحسب (رؤيا).

وأوضح أن هنالك استغلالا للفيروس تجاريا، عبر انتاج اللقاحات، وأن الأقاويل التي تتحدث عن إعادة تكوين للبشر من خلال اللقاح ثمة فيه لَبس، مشيرا إلى أن المواطنين الذين اصيبوا حول العالم معظم من الطبقة الغنية التي تملك المال وليس الفقراء حسب قوله.

وتوقع أبو غزالة أنه وخلال عام ستبدأ ظهور عيوب لقاحات فيروس كورونا، واعتبرها بـ"الكارثية"، بدعوى درجة حرارة التخزين الذي يتطلبه اللقاح "70 درجة مئوية تحت الصفر"، متسائلاً عن الدول الفقيرة كيف لها بتخزين اللقاح بدرجات الحرارة تلك.

وأردف بالقول إنه من غير المعقول أن يتم انتاج لقاح لأصعب مرض خلال 6 شهور، مؤكدا أن اللقاحات يتم انتاجها وتوزيعها بعد تجربتها على الحيوانات.

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