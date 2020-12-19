شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تل الرميدة

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تل الرميدة
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال عصر اليوم السبت عددا من منازل المواطنين خلال مسيرات نظمها العشرات منهم في أحياء مختلفة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، رددوا خلالها دعوات عبر مكبرات الصوت للانتقام من العرب.

وتركزت هجمات ومسيرات المستوطنين في "تل الرميدة"، حيث أفادت مصادر محلية بأن المنطقة شهدت انتشارا لعشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل المواطنين.

كما تعمد المستوطنون الجلوس في الطرق المقابلة لمنازل المواطنين وتوجيه الشتائم لهم.

وتقع تل الرميدة غرب المسجد الإبراهيمي ويعتبر مركز أول تجمع بشري حيث سكنها العرب الكنعانيون، وقد دلت الحفريات الأولى التي جرت في التل عام 1964  الى وجود قطع فخارية تعود الى العصر الحجري النحاسي.

وتتوسط تل الرميدة مدينة الخليل وتطل على مركزها الرئيسي، ويقطنها ما يقارب (210) عائلة فلسطينية أي بمعدل (1050) مواطنا، كما يوجد فيها (8) عائلات من المستوطنين ويبلغ عددهم ما يقارب (35) مستوطنا تعمل على حمايتهم كتيبة كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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