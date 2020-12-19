إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرب السياج الفاصل المقام على أراضي قرية العرقة، جنوب غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في ساقه، خلال مطاردة قوات الاحتلال له، نقل إثرها إلى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).