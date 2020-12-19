شؤون فلسطينية

السلطة القضائية: استمرار العمل بالمحاكم النظامية بالضفة يوم غد وفق وتيرة الأسبوع الماضي

السلطة القضائية: استمرار العمل بالمحاكم النظامية بالضفة يوم غد وفق وتيرة الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت السلطة القضائية استمرار العمل في المحاكم النظامية يوم غد الأحد، وفق الوتيرة التي عملت بها الأسبوع الماضي، بحيث ستبقى كافة المحاكم مفتوحة لتقديم الخدمات العدلية للمواطنين بالحد الأدنى، بما يحافظ على حقوقهم وحرياتهم.

وأوضحت في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أنها ستقوم بتقييم الواقع عن قرب يوم غد، خاصة فيما يتعلق بعمل المواصلات العامة داخل المحافظات، والوقوف على مدى قدرة الموظفين في المحاكم والمتقاضين، على الوصول إليها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أنه من المقرر أن يصدر بيان آخر نهار يوم غد، يحدد مدى الزيادة في وتيرة العمل في المحاكم فوق مستوى الحد الأدنى، وذلك حتى تاريخ 2-1-2021، بما ينسجم مع إجراءات الجهات المختصة، للحد من نقل عدوى (كورونا) من جهة، وبما يضمن استمرار السلطة القضائية في ممارسة صلاحياتها بصون الحقوق والحريات العامة، ومنع المزيد من التراكم في القضايا أمام المحاكم من جهة أخرى.

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