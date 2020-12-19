إسرائيل: تصنيف كافة الدول الأجنبية دولاً حمراء





وقالت وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه سيفرض على كل من يعود من هذه الدول الحجر الصحي لمدة 14 يوماً أو أنه سيلزم بالخضوع الى فحصين لتشخيص (كورونا) أولهما لدى عودته الى إسرائيل، والآخر بعد تسعة أيام من هبوط الطائرة في المطار.





وأضافت: إذا جاءت نتيجتا الفحصين سلبيتين، فسيكون بإمكانه الخروج من الحجر الصحي بعد عشرة أيام فقط، أما بالنسبة للدول التي كانت مصنفة خضراء، فسيعفى كل من عاد منها حتى ال 26.12.2020 من الخضوع للحجر الصحي .



ويشار الى أن نسبة تشخيص الفيروس لدى العائدين إلى إسرائيل، من دول الخارج، باتت عالية وخاصة لدى العائدين من تركيا ودول شرق أوروبا والخليج.



ويقوم (كابينت كورونا) غداً باتخاذ القرارات حول كيفية التعامل مع العائدين من دول الخارج، بما في ذلك تركيا وبلغاريا واوكرانيا والولايات المتحدة، حيث سيلزم هؤلاء بدخول الحجر الصحي في فنادق خاصة على ما يبدو.



رام الله - دنيا الوطناعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، رسمياً، أنه اعتباراً من يوم غد الأحد، تصنف كافة الدول الأجنبية دولاً حمراء.